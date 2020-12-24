外國人於聖誕節時有一個名為「Ugly Sweater」（醜陋毛衣）的習俗，去派對時會穿充滿各種聖誕或誇張圖案的毛衣，越醜越老土就越應節！微軟（Microsoft）以往兩年都曾推出Ugly Sweater應節，分別為Windows 95及XP模樣的毛衣，今年再推出新款小畫家模樣毛衣，結果同樣秒速售罄！可見外國人對Ugly Sweater有多瘋狂！Windows以外，其實還有許多設計相當搞鬼的毛衣，絕對能令你對審美有另一番見解！

微軟（Microsoft）推出Ugly Sweater應節，一推出即秒速售罄！（Windows）

Ugly Sweater或是從商店購入、或是DIY，因此除了聖誕和誇張圖案外，其實還有許多不同變化！例如立體設計、又或是惡搞聖誕老人和耶穌，只有你想不到，沒有你找不到的！👇👇👇點圖即睇30件越醜越應節Ugly Sweater👇👇👇

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同場加映：DONKI/壽司郎開分店 網民推薦10個死場救市

今年疫情反覆，影響本港零售業及消費，不過在另一邊廂卻有一些品牌逆市擴充，例如日本過江過龍驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）及連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro），分店越開越多的同時，人龍卻從沒減少，因此被網民封為「死場救星」。

近日就有連登網民發起集思，討論香港有甚麼「死場」值得推介給DONKI及壽司郎，好讓大家省卻排隊時間之餘，亦能同時救市！👇👇👇點圖即睇網民熱議的10個死場👇👇👇

仲有其他死場建議！點擊睇全文：死場救星｜DONKI/壽司郎新店開邊度好？網民熱推10個死場救市