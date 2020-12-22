90後必學10招WhatsApp秘技　女神對話置頂、保私隱仲有呢幾招

開罐
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大家的日常生活早已離不開WhatsApp，不論是拍拖、曖昧、做功課、傾公事等，統統都在WhatsApp上發生。除了聊天外，其實WhatsApp還有很多不同的「隱藏功能」，能夠幫你輕鬆K.O.生活上的小苦惱，最重要當然是保護自己私隱。

一拿起電話，每人不是打機、碌Instagram，就是在覆WhatsApp。雖然WhatsApp真的非常方便，但是偶爾也會為我們帶來一些小煩惱，例如忘記回覆女友而被罵、已讀老細訊息就要立即回覆、莫名其妙被加進某宣傳群組等等。但其實上述這些小問題全都可以靠不同秘技的WhatsApp來避免！

雖然WhatsApp用法簡單，但其實也有一些較少人知的功能。（《舉重妖精金福珠》劇照）

學懂了以下這10招後，就可成為WhatsApp達人；不但可以悄悄地已讀不回，還可以傳送高清原圖，在擺脫WhatsApp的缺點下盡情享受它的功能！

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