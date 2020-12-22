大家的日常生活早已離不開WhatsApp，不論是拍拖、曖昧、做功課、傾公事等，統統都在WhatsApp上發生。除了聊天外，其實WhatsApp還有很多不同的「隱藏功能」，能夠幫你輕鬆K.O.生活上的小苦惱，最重要當然是保護自己私隱。

一拿起電話，每人不是打機、碌Instagram，就是在覆WhatsApp。雖然WhatsApp真的非常方便，但是偶爾也會為我們帶來一些小煩惱，例如忘記回覆女友而被罵、已讀老細訊息就要立即回覆、莫名其妙被加進某宣傳群組等等。但其實上述這些小問題全都可以靠不同秘技的WhatsApp來避免！

雖然WhatsApp用法簡單，但其實也有一些較少人知的功能。（《舉重妖精金福珠》劇照）

學懂了以下這10招後，就可成為WhatsApp達人；不但可以悄悄地已讀不回，還可以傳送高清原圖，在擺脫WhatsApp的缺點下盡情享受它的功能！

👇👇👇點擊睇10招WhatsApp秘技👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：最「特別」阿信屋會員卡選舉 清明節卡成大熱

👇👇👇立即點擊看「創意」759阿信屋會員卡選舉！👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

點擊睇全文 :網民熱數20張759阿信屋「創意」會員卡 連清明節卡都有：好黐線