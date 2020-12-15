電玩少女小熊Yuniko甜美笑容融化觀眾　2020四大療癒系美女（二）

編按：GQ Taiwan專訪了四位療癒系美女，香港01早前已刊出雞排妹鄭家純的訪問。家純指《深夜保健室》專門傳遞正確性教育，在輕鬆氛圍下，性治療師等專家暢談性常識與性姿勢。又提到自己是一個每天反省很多次的人，不需要掌聲不需要被肯定。詳細內容請按連結：雞排妹鄭家純：我不需要掌聲肯定 2020四大療癒系美女專訪（一）。本文將專訪電玩少女小熊Yuniko。

每個時代，不同的社會氣氛與景況，受歡迎的美女類型也不大相同。如今美女氾濫成災，幾乎塞滿了網路各個空間，人們都快痲痺了。看膩那些身材超不科學的IG女孩嗎？也許我們需要的是真能撫慰人心的療癒系女孩，不一定要乳波臀浪，始終保有一顆真誠的心還更能打動人。YouTube《深夜保健室》節目主持人鄭家純、電競比賽主持人Yuniko、啦啦隊美女Yuri、氣質女棋士俞俐均，請她們跟大家說說心裡話，分享一路以來都用什麼方式調節負面情緒，以及排遣壓力與壞心情的小秘訣。有點性感、有點可愛、有點萌萌的，看著她們的表演，就算天塌下來，暫時也可放下不管了，怎麼樣，夠療癒吧！ 編按：系列將分為四篇文章刊出（2/4） 文：Cathy Hsiao（GQ Taiwan）

小熊Yuniko 電玩少女甜蜜大噴發

從小跟著鄰居哥哥一起打電玩，技術厲害到被大學同學慫恿開遊戲直播的小熊Yuniko，2015年起受邀擔任《英雄聯盟》電競國際賽事主持人，工作內容並非單純炒熱氣氛，而是以專業素養親自上陣訪問參賽選手，從初試啼聲撞牆期一路挺過來，最終形塑出詼諧又親切的主持風格，讓游刃有餘的她從此信心大增，也贏得遊戲迷與粉絲大力支持。

後來更以小熊姊姊之名跨入兒童唱跳表演領域，戴上俏皮熊耳朵以長髮造型不計形象又唱又跳，少女心大噴發的她說自己因此成為小朋友眼中的女神，也被他們無利害算計無邪的愛包圍與療癒。跨界玩很兇，小熊現在同時也身兼舞台劇演員，擁有多種面貌的她，甜美的笑容在鏡頭前讓人心不由跟著融化。

GQ：「出道」那麼久，正反面評價肯定都有，怎麼應對負面聲量？

我一開始其實很鑽牛角尖，十則留言有一則罵我的，我會看著它哭一個晚上。現在我改把心思放在那九個稱讚我的留言上，整個人變得比較快樂。

GQ：心情差時怎麼排遣？

因為我的工作就是一直待在家打遊戲，經紀人喜歡潛水就建議我跟她一起嘗試這項戶外活動。我們每年都會找一個國家的潛點潛水，有時候要搭船去船潛，根本不可能帶手機，應該是唯一一個現代人連續五天用不到手機的活動，和科技阻隔完全不知外面發生什麼事，在船上妳只能看風景感受大自然；在海底又是完全不一樣的世界，妳不太能控制自己的身體，必須要專注觀賞眼前生物和調整呼吸，腦袋完全不會想別的事，我覺得超級療癒。

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GQ：日常生活中最紓壓的事？

我會拜託經紀人幫我特別安排假期，空出一整天陪我家的兩隻貓，牠們很愛看電視，而且特別喜歡看生態類型或宇宙片，我在家會陪坐在沙發上一起看鳥啊或星空或星球飛來飛去，當然還會摸摸牠們，對我來說這也算是一種放空和休息。

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GQ：台灣疫情不算嚴重，但工作和生活多少受影響，說句鼓勵大家的話吧？

大家都忙這麼久了，難得有機會可以休息，多好好把握休息的時間，調整自己的身心狀態。像我忙到一個程度會突然發現，忙到沒給自己休息時間，賺的錢沒辦法拿來給自己享受和休息，未免得不償失。建議大家換個想法，可以好好休息，好好睡一下，還有什麼曾經想做但沒時間的，正好趁現在做。

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Profile 生日：7/20 星座：巨蟹座 血型：A型 身高：164cm 體重：45kg 經歷：六都電競爭霸賽總決賽主持人（2017~2019），網路節目《PUBG生活開雞秀》主持人（2019），食藥署反毒推廣大使（2020），三星螢幕代言人（2020），亞洲電競公開賽購物工商主持人（2020）

文─蕭雅馨 攝影─robinserious 服裝造型─我是凱文 化妝─林維悌 髮型─Xenterhuang（Chic Shock） 編輯助理─潘保霖 商品提供─AllSaints、Who Cares

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2020療癒系美女一起追起來，GQ點名雞排妹鄭家純、電競比賽主持人小熊Yuniko、啦啦隊正妹Yuri、圍棋美少女俞俐均】