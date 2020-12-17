天氣轉凍，不少國家都踏入冬天。美國最近出現一間日本餐廳，拯救了不少民眾覺得在外用餐天氣太冷的問題，而關鍵就是日本的被爐。

日本經濟新聞節目《WBS》近期報導了美國餐廳因為疫情所面臨的難關，就是紐約政府要求餐廳的室內座位只能開放四分之一，所以餐廳會開放室外空間增加客人使用量。但天寒地凍坐在室外，市民表示就算有暖爐仍無法保暖。

然而一間日本餐廳就用日本人的特色傢俱—被爐來解決這個問題。被爐是一種上面舖著棉被，下面有電動發熱器的正方形矮桌。體驗過被爐的食客都表示很想要一張，靠它就可以捱過寒冬。相信不少香港人以前在日劇或者動畫中見到被爐已經很羨慕日本人有這麼神奇的發明，還有很多日本人才有的事與物都讓外國人羨慕，例如以下這17樣東西，真的恨也恨不來。

美國人很喜歡這個被爐。（《WBS》）

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同場加映︰天氣轉冷︱暖包握在手裡是浪費！日本專家教放這6個部位才保暖

近日天氣突然轉冷，你買定暖包準備過冬了嗎？不過就算有暖包，但如果位置放不對，其實都難以達到保暖效果。

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