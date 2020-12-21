「一注獨中六合彩」是所有人發夢都想遇到的事，現實中，有很多中獎的人因為突如其來的財富而導致妻離子散，亦有人利用獎金投資而變人生贏家。如果你突然發現自己中頭獎變億萬富翁，你又會怎樣做？

日本有一位「超幸運」大學生在20歲時中彩票頭獎獲得2億日圓（約港幣1500萬），他竟然瞞著包括父母在內的所有人，將所有獎金都用來吃飯，一共去了近2萬間餐廳，最後5年內用完獎金，現在已經41歲的他到底過著怎樣的生活？

這位「超級幸運吃貨男」叫來栖けい，他在25歲（2004年）的時候出版了一本叫「美食的王者」食評書，記錄日本百多間超水準的西餐廳和菜式，成為城中熱話。

當時不少人都好奇為什麼一個平凡的大學生會有這麼多錢去光顧貴價高級餐廳，他最近亮相日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》，公開了一個隱瞞多年的秘密，原來他在20歲的時候中了彩票頭獎，獲得2億日圓（約港幣1500萬）！他在節目分享自己如何在5年內花光所有錢，就連主持人也聽到目瞪口呆，到底巨額財富為他的人生帶來了甚麼轉變？

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同場加映：日男戀上美女鄰居 誤翻畢業相冊揭完美女友恐怖真身

曾經有人說過，世界上最恐怖的不是鬼怪，而是人心。日本一個平凡上班族男生，因為對住在隔壁的混血美女鄰居一見鍾情，加上興趣、口味和習慣都驚人地相似，於是兩人很快便墮入愛河。可是，有一天這位男生無意中在女友的房間發現了自己的畢業相冊，他翻開後才知道原來女友一直藏著超心寒的驚慄真相！這件事成為了他這輩子也不能忘記的恐怖經歷，到底他究竟看到了什麼？

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