每個人的性格都不一樣，有人天生做任何事都「3分鐘熱度」，亦有人忍耐力超強，非常長情。不過，當要面對伴侶出軌、上司欺凌等難以忍受的事情時，你又會否啞忍？日本YouTube頻道「幸せStyle」分享了一個關於「忍耐力指數」的心理測驗，只要回答10條問題，就能知道你有幾忍得！

常說要學會容忍才能長久地維繫感情，到底「忍耐」是否真的是一件好事？通過回答10條關於生活習慣的問題，便能知道你的忍耐力指數，分數越高代表你越忍得！

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同場加映：從乘升降機的站立位置 秒知你此刻最渴望甚麼

你平日乘搭電梯時，最喜歡站在哪一個位置？原來，這個細微的習慣反映了你內心潛藏的慾望。最近，日本網站「Googirl」推出了一個心理測驗，根據你選擇在電梯站立的位置，秒分析出你最近在最渴求的是甚麼！

【問題】走進無人電梯，你會選擇站在哪個位置？

【A】靠近電梯按鈕位置

【B】正中心位置

【C】角落位置

【D】最後的中間位置

👇👇👇點擊圖片看結果和分析！👇👇👇

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觀看結果及全文：日本神準心理測驗！從乘升降機的站立位置 秒知你此刻最渴望甚麼