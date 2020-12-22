新冠肺炎於全球肆虐，英國發現新型冠狀病毒（COVID-19）變種病毒株，稱其傳播效率比原有病毒高出70% ，有眼利網民發現印度神童阿南德（Abhigya Anand）早於去年曾預言2020年出現「12月超級大災難」，他預計這有可能是疫情二度大流行，也可能是出現超級細菌（superbugs）。

YouTube截圖

年僅14歲，自稱是占星師的印度少年阿南德（Abhigya Anand）之前曾因精準預言新冠肺炎而被媒體大肆報道。阿南德在2019年8月發布的影片中，以占星術預言全球將在今年12月20日再度迎來「超級大災難」，並持續至2021年3月21日，他預計這有可能是疫情二度大流行，也可能是出現超級細菌（superbugs）。英國首相約翰遜（Boris Johnson）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）12月19日在新聞發布會上證實，英國出現的變種新型冠狀病毒傳播效率比原有病毒高出70%，有網民指印度神童預言又再成真。阿南德又預言，明年2月10日則會發生更大的天象變化，或會造成全球經濟崩盤，而這災難將維持至11月才會好轉。

不只印度小神童、還有日本漫畫神作、過世逾廿年的盲人預言師⋯⋯都曾預言過2020年會出現各種災禍，雖然這些預言都非精密科學，預言的事亦非全中，但以下6個關於2020年的可怕預言你聽過未？

▼▼▼▼點擊看2020年6個超可怕預言▼▼▼▼

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：新冠肺炎｜2020年香港消失的10件事 水貨客、機場追星迷妹絕跡

一年容易又年尾，又是時候為自己做一下總結。2020年彷彿充斥著有關於新冠肺炎疫情，從年頭四出撲口罩、到初嘗全民Work From Home、再到年尾爆發新一波疫情⋯⋯ 在關注疫情的同時，原來有10件事在2020年漸漸消失。

▼▼▼▼▼點擊看2020年香港消失的10件事▼▼▼▼▼

點擊看全文：新冠肺炎｜2020年香港消失的10件事 水貨客、機場追星迷妹絕跡