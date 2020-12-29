自從Work From Home後，每天幾乎不是坐就是躺，加上健身室又不時停業，種種因素令不少人也不知不覺中漲了一個碼。但誰說沒上健身室就要自暴自棄？其實只需要有一部下載了健身App的電話，再配合適當用具，家裏隨時可以變成你的私人健身室！

出街跑步又怕戴口罩侷促，Gym Room又經常停業，受疫情影響下，這段日子想做運動也要過五關斬六將。既然出外限制處處，不如乾脆直接在家運動吧！坊間有些免費的健身App，專為在家運動人士而設，預設有不同Program，讓你可按自己的能力和節奏，隨時調整健身計劃。

誰說在家就無法運動？（《靈魂修復工》劇照）

其實運動也不一定是為了減肥，有空時強身健體，總有一天會派上用場。以下這5個運動健身App，涵蓋了不同運動種類的目標，不管你是哪一類用家，相信都一定可以找到適合你的課程！

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一拿起電話，每人不是打機、碌Instagram，就是在覆WhatsApp。雖然WhatsApp真的非常方便，但是偶爾也會為我們帶來一些小煩惱，例如忘記回覆女友而被罵、已讀老細訊息就要立即回覆、莫名其妙被加進某宣傳群組等等。但其實上述這些小問題全都可以靠不同秘技的WhatsApp來避免！

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