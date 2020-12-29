又到新年願望出場的時候！今年年頭你許下的新年願望又達成幾多？每年大家可能都有不少宏願，但可惜最後多數都落空。2021的願望是什麼？說不定大家只會許「唔使再戴口罩」這樣細微的願望。其實人越大，所許的願望會莫名地愈來愈低。你又是否有同感？

正所謂「New Year New Me」（你以為），新年又怎可缺少一連串新年願望？小時候許新年願望總是充滿幹勁，對自己和來年也抱著甚大期望。然而長大後，已經看穿了自己的「3分鐘熱度」，根本無法實現誇下海口的目標，於是許願的要求也隨之越來越低。

快將踏入2021年了，新年又怎可缺少一連串新年願望？（《想見你 》劇照）

你有沒有曾經許過以下這些願望？你現在的新年願望仍然和以前一樣嗎？是的話就恭喜你了！證明你沒有因為長大而將底線越退越低，還像當初般充滿拼勁！（除非你是從來也不曾充滿拼勁…）

👇👇👇點擊睇9個越大越頹的新年願望👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：2021染髮趨勢 9大熱門髮色 邊4款已Out？

臨近年尾，相信不少人都會想趁機換個新髮色迎接新一年。可是潮流每年都在轉變，過往流行過的髮色隨時已過時！《開罐 Opener》請來Anson Hair Design的髮型師Anson為大家精選2021年髮型趨勢，想知哪4種曾大熱的髮色已過時？即睇下文！

👇👇👇立即點擊看9大染髮趨勢！👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

點擊睇全文 :9大2021日韓台染髮趨勢 大熱黑茶色男女都啱 4款顏色已Out