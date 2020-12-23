藝人周柏豪於去年反修例風波期間呼籲登記做選民，被內地網民批評為「港獨」。上周四（17日）周柏豪於個人社交網站Facebook中發文指，「不得不心存感激自己身為一個中國人」引熱議。 周柏豪昨日（23日）接受「阿叻」陳百祥訪問時指，女兒出世後，自己樂意承擔為人父母的責任，要為下一代灌輸正確的價值觀，又批評黃之鋒呼籲外國制裁中港官員的做法，「就好似阿媽同個仔嘈交，無理由搵隔離師奶來打自己阿媽」。

點新聞片段截圖

藝人周柏豪接受「阿叻」陳百祥訪問時指，身為人父要為下一代灌輸正確的價值觀，又批評黃之鋒呼籲外國制裁中港官員的做法，「就好似阿媽同個仔嘈交，無理由搵隔離師奶來打自己阿媽，點都係要同自己阿媽和解先，聽阿媽話，做一個孝順仔係應該的事情」。又提到2014年曾與前香港眾志黃之鋒在後台的合照，周柏豪指當時不認識對方，只是身為歌手，尊重嘉賓合照要求，「坦白講我唔認識佢，所以係一個幾大嘅誤會」。

周柏豪Facebook截圖

上周四（17日），周柏豪於個人社交網站Facebook中發文指，「2020年，過得驚心動魄，一個疫症看透了一個進退失據，脆弱無助的世界，不得不心存感激自己身為一個中國人，活在一個為抗疫上下一心的國家，在庇蔭下令我與家人過上健康和順的日子，2020快要結束，新一年會更好」帖文一出引起網民熱議。其實周柏豪的並不是第一次因為社交網站帖文而成為網民熱議的對象，他以下7件網絡惹火膠事常常被網民重提，大家還記得嗎？

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同場加映：唔好啦、咁mild嘅、幫緊你、阿姨我不想努力了 22句2020新潮語

2020年快完了，今年出現了不少本土潮語，例如「咁mild嘅」、「幫緊你幫緊你」等，來自網絡影片、社交媒體，甚至政府官員，這些說話不知不覺間已經融入生活，成為新一代潮語，不時被人掛在口邊，苦中作樂一番。

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