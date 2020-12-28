聖誕過去，但年尾優惠仍未結束！UNIQLO及網購平台ZALORA即日起分別推出年末減價優惠，UNIQLO多款男女秋冬服飾、包括秋冬季新款激減，最平$39有交易。而ZALORA則有較少進行優惠的The North Face減價，多款戶外運動外套達6折優惠，近$1500的連帽外套現在少於$900便能入手！距離寒流急降的除夕夜還有數天，是時候購入各種優惠禦寒服飾，即睇下文有甚麼抵買推介！

距離寒流急降的除夕夜還有數天，是時候購入各種優惠禦寒服飾！（ZALORA／UNIQLO）

UNIQLO｜年末限時減價

UNIQLO即日起至12月31日進行「歲末SALE」，男女裝共7款商品進行限時優惠。當中包括多款秋冬禦寒商品如Fleece搖粒絨拉鏈外套及較運動風的BLOCKTECH連帽外套。歲末限時優惠以外，UNIQLO亦有多款減價商品，其中有多款2020冬季、亦即今季商品減價，例如女裝的Souffle Yarn 高領針織衫及燈芯絨休閒外套、男裝的MA-1外套均大減$50至$100，減價商品沒有標明日期、隨時完結或售完即止！

歲末SALE及減價商品均適用於官網網店或門市。官網網店買滿$250即免運費，否則要付$30運費。不過運送時間需時2至3天，如果想趕至除夕夜溫度急降前買到，還是建議到門市選購！

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The North Face｜折扣高達6折

UNIQLO以外，網購平台ZALORA亦正進行一連串年末減價活動，眾多品牌中，首推介一向少減價的戶外運動服裝品牌The North Face！是次減價中有不少外套款選擇，折扣最多達6折，原價近$1500的連帽外套，現在$900有找便能入手，實屬難得。另外亦有多款減價袋款選擇。優惠未知完結日期，運費方面，單一買家（The North Face）買滿$200即免運費。

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天文台預料除夕（31日）氣溫將進一步下降，最低跌至8度，新界地區再低1至2度，隨時創出過去7年除夕夜最低溫度紀錄！寒冷天氣下，除了多穿幾件衣服保暖，做好防乾保濕的準備亦同樣重要！《開罐 Opener》到出名充滿各種新奇實用玩意的驚安之殿堂DON DON DONKI搜羅15件禦寒好物，好讓大家對抗嚴寒！👇👇👇點圖睇15款禦寒好物👇👇👇

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