正所謂，大學流流長總會遇上幾個 Freerider。近日，有中大生在Facebook專頁CUHK Secrets發文，大呻大學生涯中遇過的 Freerider，並將他們分類，又指「唔係遇到最頂級嘅已經要還神」，以下5種Freerider你又遇過未？

《Start-Up》劇照

「Freerider」被介定為大學生涯中最令人討厭的生物，沒有之一。有學生近日在CUHK Secrets發文，大數大學生涯中遇過的極品 Freerider，在「自由騎士」5級勇者塔之中，最讓人頭痛的，竟不是從不露面的失蹤人口，而是⋯⋯

▼▼▼▼▼點擊看自由騎士5大等級▼▼▼▼▼

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：網民Po基層VS中產家長7大不同 家境如何大學生活也必如何？

早前，有網民在CUHK Secrets中發文，模擬「公屋爸爸」與「中產爸爸」面對大學生子女7個階段時候的不同看法。從大學選科到外國交流，見工到結婚，「公屋爸爸」與「中產爸爸」都有著不同的取態。帖文一出引起網民熱議，有網民留言鬧爆指，發文者對基層和中產的認知停留在電視劇集的幻想；又有留言指「基層表示從未聽過公屋爸爸嘅說話」。

▼▼▼▼▼點擊看網民Po基層中產家長7大不同▼▼▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

即擊看全文：大學流流長總會遇Freerider？自由騎士分5級 避開終極Boss要還神