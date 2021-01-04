韓國時事節目《想知道真相》近日播放關於去年一宗虐兒案的特輯，轟動全韓國。不少韓星紛紛在社交平台上發照片聲討，希望能給施暴者適當的處罰。事發於2020年10月13日，年僅16個月大的受害人鄭仁（譯音）被養母送往醫院，醫生在急救期間發現她身上有多處不尋常的傷，於是揭發她懷疑長期被養父母虐待的事。

年僅16個月大的受害者鄭仁／《想知道真相》截圖

對養父母印象良好

2019年6月10日出生的鄭仁，在出生3個月就被親生父母遺棄，被送往待領養中心，由「委託母親」暫時撫養。委託母親在接受《想知道真相》時表示，當時對鄭仁的養父母印象十分好。

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被領養9個月後死亡

2020年10月13日早上約11時，年僅16個月大的鄭仁被養母送往醫院。當時，她已經失去意識。在急救期間，雖然她2度恢復心跳，但最終仍然失救而死。醫生在急救期間，發現她身上多處骨折，腹腔內更全是血，懷疑她生前長期被虐待。

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養母一度改口供

鄭仁死後，警方隨即拘捕了她的養母張某。起初，張某指鄭仁是因為「與姐姐吵架時不慎被推倒」的意外而死。但後來，住在她樓下的鄰居表示當天早上約9時40分，曾聽到樓上傳出多次「有東西掉在地上」的巨響。經過一段時間後，她改口供，稱「因為鄭仁不肯吃飯，自己抱著她時，因為感到痛楚，而一不小心將她跌倒在地上」。

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養父堅稱沒有虐待

養父安某曾經在大約3個月前接受過《想知道真相》的訪問。比起訴說失去了女兒的痛，養父在訪問過程中，大多數都是為妻子澄清，指他們絕對沒有虐待過鄭仁。

死前一天曾上學

鄭仁死前一天，曾經被到幼兒園上學。根據當天的CCTV畫面所見，當時她的情況已經不是太樂觀。平時愛玩愛笑的她，整天只躲在老師的懷中，連飯也不願吃。老師雖然知道鄭仁有不妥，但到底為甚麼不送她到醫院？

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3度申報均沒結果

幼兒園的老師，早在2020年5月，就曾經因為懷疑鄭仁被虐待而向相關機構申報。不過，當時警方以「孩子沒有骨折，很難看成是虐待」為由，錯過了第一次救回鄭仁的機會。自此之後，鄭仁的養母就開始變得十分敏感，甚至有幾個月沒有帶鄭仁來上學。

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第二次申報，是6月29日。一名途人看見鄭仁被關在車內超過30分鍾，於是報警求助。警方調查後，以「養女與養父關係十分良好」為由，再度放生了他們。

而第三次申報，則是由9月23日，幼兒園老師將鄭仁送院後，由兒童虐待專家申報。當時，專家已嚴正向警方強調事件的嚴重性，要求將孩子與養父母分離。不過，在得到進一步消息前，鄭仁就不幸離開了人世。

最後一次申報遲遲未有結果的原因，竟然是因為養父母帶了鄭仁去相熟的醫院再度驗傷，而報告指「未足以證實此傷為虐待的證據」／《想知道真相》截圖

僅以「虐待兒童致死」起訴養母

節目播出後，令韓國社會再度關注案件，不少藝人更於SNS上發起聲討活動，要求法院嚴正處理是此案件。警方正在以「虐待兒童致死」罪起訴養母，不過，該罪名最高刊罰只是判監7年。不少韓國人質疑警方為何不以刑罰較重的「殺人罪」起訴她，更於青瓦台網站發起請願，要求處罰當時3度放過疑犯的警察。若警方以殺人罪起訴的話，罪成可判至少10至15年，嚴重的話更可判無期徒刑。