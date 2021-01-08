冬天的冠軍｜天文台料凍足7日　真西伯利亞人輕鬆示範-45°C日常

開罐
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天文台預測今日(1月8日)氣溫驟降至最低8度，新界地區再低2、3度。受季候風補充影響，寒冷天氣料持續至1月13日，最快下周中後期市區最高氣溫才回升至2字頭。香港天氣急轉凍，不少人都凍到不願離開被窩，但有新西伯利亞 (Novosibirsk)網民分享當地-45°C日常。

Twitter@ASLuhn

香港溫度跌到單位數字，不少人已經大呼要命。但區區幾度對於冬天的冠軍 - 亞伯利亞人而言，完全「濕濕碎」！有駐俄美國記者分享新西伯利亞 (Novosibirsk) -45°C 的日常，在户外打開即食麵，一拉已經結冰，生雞蛋一打馬上凝固⋯⋯外媒 Bored Panda 收集各網民於極寒天氣下的生活照，看到這些真・西伯利亞人日常，有沒有覺得身體有點暖？

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