撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-05 11:49

「年廿八，洗邋遢！」每年農曆新年之前，都一定會大掃除。在YouTube上擁有17萬訂閱的韓國收納達人鄭熙淑（譯音）早前教了7種方法整理鞋櫃，$1都不用花，就可以將鞋櫃整理得很好看！

用衣架就可以將拖鞋放得整整齊齊/YouTube@정희숙의 똑똑한 정리

「心情好買鞋，心情唔好買鞋」，不過，買買埋埋咁多鞋，鞋櫃都被逼滿...想在過農曆年前買鞋？不如先整理一下鞋櫃，騰出多點空間，就買多幾對都不怕了！韓國收納達人鄭熙淑（譯音）教你7種1蚊都不用花的方法，就能令鞋櫃有更多空間了！

▼▼▼點擊圖片查看7種鞋櫃收納法▼▼▼

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農曆新年將至，又是時候「洗邋遢」，做好清潔及收納，讓家居煥然一新。一向以CP值高見稱的$12店，其實有相當多簡單方便的工具適合用於大掃除，另外亦有各種日本人氣收納用品助你更省位置。《Opener 開罐》為大家精選以下50款好物，幾乎全部只需$12，當中有些更是參考自日本節目、日本收納達人及Daiso員工的推介！

🔻🔻🔻點圖睇26款收納好物🔻🔻🔻

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收納用品以外，清潔工具同樣有不少好物推介！有些一樣能夠一樣多用！

🔻🔻🔻點圖睇24款清潔好物🔻🔻🔻

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同場加映：日韓IG收納達人5招房間翻新小巧思

日韓Instagram上有不少用户分享他們的房間佈置小巧思，很多相似產品都在IKEA、MUJI、DAISO有售，而且價錢相當親民，小資女們還不快快學起來？

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