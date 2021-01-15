2020年AV女優銷售排行榜出爐，去年同屈居第二的三上悠亞，今年到底得第幾？橋本有菜跌出TOP 10只得23，而第一名的得主更令所有網民都始料不及，連AV達人一劍浣春秋都感到驚訝。

影片網站FANZA（前DMMR18）公佈去年女傻銷售排行榜Best Ranking。結果一出，網民眼鏡碎了一地，除了高橋聖子、三上悠亞、波多野結衣等常客之外，今年的超新星石原希望也榜上有名，不少老將如天使萌、JULIA、白石茉莉奈等都被前浪蓋過。至於話題性最高的第一名，可說是爆出了多年以來最大的冷門。

三上悠亞今年會否再次屈居亞軍，成為「三上又亞」呢？

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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