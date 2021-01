女網友看AV見男優自彈自唱超好聽　一搜發現竟是百萬播放創作歌手

多數人對於 AV 男優的想像,不外乎就是要有過人的「長」、「體力好」、「技巧佳」等特點,但現在可能還要多一條「會唱歌了」!日前在知名網路論壇 Dcard 上就有一名女網友 PO 文,表示自己在某 A 片網站上被一部「家教系列」的影片給吸引,點進去後赫然發現 AV 男優不僅拿著吉他自彈自唱,而且歌聲還超好聽,也讓該名網友好奇去搜尋該首歌曲來聽,沒想到意外發現原唱就是 AV 男友本人!

原來該名 AV 男優名叫陳凡騏 Sen,除了有參與 AV 影片的演出之外,他還是一名熱愛表演與唱歌的創作歌手,在他的臉書粉專自介上也寫著「從小熱愛表演,沒有天生的好嗓音,在追逐夢想的的道路上跌跌撞撞,夢想沒有捷徑,只有努力不懈才有可能,也是陳凡騏想傳達的精神!!」有此可見他對於歌唱表演的熱情!

在陳凡騏 Sen 的 Youtube 頻道上也分享了許多他自創與翻唱的歌曲,像是已故歌手小鬼黃鴻升的〈地球最浪漫的一首歌〉、黃明志與王力宏合唱的〈飄向北方〉之外,其中還有一首由陳凡騏親自作詞作曲,同時也是 Dcard 女網友在片中聽到的那首歌〈不該相遇的時候When it is time to leave〉,不僅有著感人的 MV 劇情,甚至還有將近快百萬的觀看次數,非常動聽!

而該篇 PO 文也吸引不少 Dcard 網友留言,「猛一看以為東尼大木」、「笑死😂 MV & AV 主角」、「我第一眼看成周杰倫」、「第一次看到在 a 片打歌」、「會唱歌、會彈吉他、還會抬女優厲害👍 」

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】