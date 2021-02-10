情人節2021｜韓國最流行10大送禮指南　鮮花已OUT、買戒指大忌！

開罐
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一年一度的情人節又就快到！每年這個時間大家都困擾買甚麼禮物給另一半，早前有韓國Facebook 專頁「all about.20s」分析韓國男女最想收到的情人節禮物Top 10，未有頭緒的不妨參考一下韓國年輕人的送禮大法！

送鮮花已經不是趨勢了／《重回18歲》劇照

每年2月14日情人節，男生在這天會向女朋友或者心儀女生表達心意。各位男生又預備了甚麼禮物送給另一半呢？！韓國Facebook專頁「all.about.20s」早前整理了韓國的年輕人於情人節流行送的10款禮物，未想到送甚麼的話，不妨看一看！

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同場加映：韓網11句女友語言翻譯大全

韓國Facebook專頁「allabout20s」列舉11句「女友語言翻譯」，到底女友說這些句子時，背後是有甚麼含意？

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