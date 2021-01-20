《鏗鏘集・失業潮》登YouTube熱門第一　疫下3個香港故事令人心酸

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政府統計處昨日（19日）公布最新失業率為6.6%，是16年來新高。香港電台鏗鏘集18日播出的一集探討疫市下失業潮，《鏗鏘集・失業潮》一集更登上香港YouTube熱門影片第一位，節目一出不少網民大讚高質。

香港電台《鏗鏘集・失業潮》截圖

港台節目鏗鏘集日前（18）日播出的一集探討新冠疫情下各行業的失業故事，節目追訪3位港人在疫市下失業及轉業的故事。節目隨後登上香港地區YouTube熱門影片第一位，不少網民留言大讚「高質」、「香港人真係有一種不屈嘅精神」、「港人的獅子山精神令人感動」，以下4種香港人精神亦有讓你動容嗎？

▼▼▼▼▼點擊了解《鏗鏘集・失業潮》見證疫市下3種香港人精神▼▼▼▼▼

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《鏗鏘集・失業潮》完整 YouTube 影片連結：https://youtu.be/nKmdx7ZnQ6c

同場加映：年宵花市重開　15個維園年宵經歷香港人才懂　搵高嘅朋友做路標

香港年宵花市重開！早前政府宣佈全面取消，不過今日（1月19日）食物及衞生局局長陳肇始表示，全港15個年宵花市將可恢復舉行，但規模將會縮減一半。作為全港最大花市的維園，除了人多之外，你印象中的維園花市又是怎樣的？以下這15個經歷，去過維園的人一定會明白！

👇👇👇按圖看15個維園年宵回憶👇👇👇

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點擊看全文：年宵花市重開　15個維園年宵經歷香港人才懂　搵高嘅朋友做路標

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