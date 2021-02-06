撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-06 07:00

農曆新年就快到，年輕人最期待的當然是向長輩「逗利市」，其實除了香港，日本人過新年都會派利市，他們於每年1月1日慶祝「正月」新年，利市主要以白色為主。最近有日本網民分享了送給妹妹的自製利市「盒」，原來他把利市錢放進了發泡膠兜再用保鮮紙包起，還貼上「半價」標籤，就像超級市場上被包裝的新鮮食物一樣。日本還有不少超有創意的利市封DIY，打破利市「老土」的刻板印象！

Twitter有位網民覺得普通的利市封實在太沒有新意，於是想出一個超有創意的方法將利市錢送給妹妹。他將一萬日圓的紙幣放進發泡膠兜內，再用保鮮紙包起，就像超市凍櫃的食物一樣。利市「盒」上更印有商品名稱「哥哥給的利市錢」、數量「一張」、金額「二萬円（貼上了半價貼紙）」、保存方法「成為高中生前先交給媽媽保存」等資料，一點也不馬虎！

近年香港出現越來越多玩味十足的利市封，日本也有不少「佳作」，利用紙幣上圖案發揮小宇宙，自製出多款創意利市封，有興趣的家長不妨參考一下，令小朋友收利市時大吃一驚！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看25款超有創意惡搞利是封👇🏻👇🏻👇🏻

+ 21 + 21 + 21

日本有位男生在Twitter開設了「ダサセーター画像（老土冷衫圖）」專頁，這個帳號只是接受網民的投稿、每天不定時分享設計騎呢的毛衣圖片，竟然也吸引了超過10萬位網民追蹤，平均每張相都有幾千個讚好和轉發，相當受歡迎！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看30件超級肉酸毛衣😂👇🏻👇🏻👇🏻

+ 24 + 24 + 24

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日23歲女偶像因太醜沒粉絲 怪罪母親後700萬円整容 下場竟是？

假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看女偶像整容的故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 16 + 16 + 16

點擊看全文：日23歲女偶像因太醜沒粉絲 怪罪母親後700萬円整容 下場竟是？