撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-22 16:05

近期開倉一浪接一浪，彷如不斷提醒大家就快到農曆新年，是時候要買新衫新鞋了！即日起至1月30日，觀塘Inspire Hub舉行Dickies x Vans x Kipling Flash Store，三大品牌以低至3折售價發售！

多個開倉場地來說，記者個人最喜歡觀塘場地。除了交通方便，空間亦是眾多開倉場地中較寬闊的，另外亦設椅子及鏡子方便客人試穿。雖然今次開倉只有3個品牌，但勝在款式相當多！

現場相當寬敞，亦設有座位供試穿。（01圖片）

以Vans來說，有近60款減價鞋款，除了有經典的Old Skool系列，亦有不少聯乘款選擇。碼數方面將根據款式有所不同，但貨量相當充足。另外今次亦少有地出現多款衛衣及外套，大多尺碼均齊備，全部減近半價或以上，而且有多買多平優惠，亦可合併不同貨品一同購買，頗為划算。

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Vans以外，另一年輕人至愛品牌Dickies亦有減價，減價產品包括衛衣、褲及外套等，最平$159，同樣尺碼齊備。而且款式相對中性，男女適宜，買定情侶裝當情人節禮物亦是不錯的選擇！

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【Dickies x Vans x Kipling Flash Store．開倉詳細資料】 地點：觀塘偉業街133號一樓Inspire Hub全層 日期：即日至1月30日 時間：11am -8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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農曆新年臨近，開倉一浪接一浪！近期馬拉松於銅鑼灣時代廣場亦有舉行開倉活動！即日起至1月25日集16個運動品牌包括Nike、adidas、Converse、Onitsuka Tiger、New Balance及PUMA等舉行減價活動，折扣最高達2折！今次開倉更首次推出多買多平優惠！👇👇👇點圖即看精選Nike減價鞋款👇👇👇

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同場加映：90後12件不堪回首潮物

潮流這東西說來就來、說去就去，相當難以捉摸。你曾經以為老套的東西，卻藉復古風捲土重來；相反，一些曾爆紅的，放到現在卻隨時變成只能被恥笑的集體回憶！《開罐Opener》為大家盤點12件讓人不堪回首的潮流單品，說不定當年你都曾當中幾件著迷過！

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