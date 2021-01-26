撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-26 07:00

還記得小時候寫過的「我的志願」是甚麼嗎？是教師、消防員、還是太空人？但人年紀越大，理想職業亦會隨我們的經歷而改變。日本企業數據公司Riskmonster早前在網上訪問400名日本大一、大二學生，調查想從事的職業及就職企業，竟發現日本大學生理想職業竟是⋯⋯

《無法成為野獸的我們》劇照

日本企業數據公司Riskmonster早前在網上訪問400名日本大一、大二學生想從事的職業及就職企業，發現日本大學生理想就職企業Top 5大多是IT科技公司！而最多大一、大二學生表示職業生涯期望最高年薪為500萬至600萬日元，折合約37.3萬至 44.8萬港元，即月薪約31,144至37,374港元。有網民留言：「雖然冇大志，但總比過勞死好。」

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同場加映︰日本成人禮2021驚變造型大賽 千禧寶寶疫情下誇張打扮嚇呆網民

香港的成年年齡是18歲，但日本人就要到20歲才叫成年。每年1月第2個星期一都是「成人之日」，日本各地政府會舉辦成人式，讓全國滿20歲的年輕人正式踏入成年。2021年的成人式在近日完結，大家在這天都盛裝打扮，尤如開了造型大會。

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同場加映︰日本「毒宅脫胎換骨大賽」 24張醜小鴨變女神照 網民：勁過整容

相信每個人都曾擁有過一段不堪回首的黑歷史，以前不懂打扮和化妝的模樣，對比長大後成年的自己，彷彿就是兩個完全不同的人！最近日本網民在Twitter發起了「脫胎換骨大賽」，紛紛貼出自己最醜的黑歷史照片和近照做對比，經過減肥、研究化妝等努力後，一班御宅族變成男女神，有些連性別也不同了？！

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