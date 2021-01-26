仲講鬼滅之刃？多啦A夢才是周邊之王　為何GUCCI、村上隆都合作？

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-01-26 22:00

有著招牌五五身身材的藍色狸貓貓型機器人「多啦 A 夢」想必是不少人的童年回憶，知名日本漫畫家藤子·F·不二雄在 1969 年開始進行連載，從漫畫起步，後續更在卡通、電影等領域上開出亮眼成績，但這位來自未來的藍色機械貓魅力不僅如此，同時它更與精品品牌 GUCCI、快時尚品牌 UNIQLO 聯名，成為時尚與潮流的燙手寵兒！

GUCCI 在邁入 2021 年時宣布與《多啦 A 夢》開啟合作章節。由攝影師 Angelo Pennetta 拍攝執導的形象廣告中，可以看到模特兒身穿此回的聯名服飾系列，與二次元的多啦 A 夢一同歡樂互動，打造出童趣新鮮的聯乘單元。雙方所釋出的服裝包含有拉鍊夾克、帽 T、肩包、皮夾、球鞋與錶款等豐富單品，利用多啦 A 夢圖素與 GUCCI 標誌印花的交疊，致敬雙方的不朽組合。

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除此之外，多啦 A 夢也曾與村上隆結合 UNIQLO UT 打造三方合作、與運動品牌 Reebok 釋出聯名潮鞋，以及與 Nike Dunk SB 推出聯名款鞋作等，都不難看出多啦 A 夢圈粉一家老小的高度魅力。

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那為何多啦 A 夢能夠成為這些大品牌的心頭愛好呢？其實最根本就是多啦 A 夢的普羅魅力，雖然說是在日本發跡，但隨著老少閒宜的閱讀內容及趣味設定，都讓多啦 A 夢在全球各地都有不少的忠實粉絲。同時也因為日本動漫卡通的文化背景加乘原因，並加上多啦 A 夢一直是漫畫迷心中的「經典」代表作，才使得各大品牌加深與之合作的動機。

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