撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-27 12:22

過去一年受新冠疫情影響下，零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。 根據中原(工商舖)資料顯示，受惠於去年12月的假期檔期刺激消費氣氛，五大核心消費區除尖沙咀區外，商舖空置情況稍為收窄。不過整體空置率仍見高企，當中尤其以中環區最嚴峻、達20.50%，與2020年1月8.05%比較勁增12.45個百分點。

吉舖湧現，租金因此有下調空間。可是眾多品牌撤走後，平價租金又是否能吸引新舖進駐？多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？

Victoria's Secret位於銅鑼灣京華中心的4層旗艦店，如今只剩下裝修工人和留下釘痕的招牌。（01圖片）

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疫情反覆影響本港零售業及消費，不少商戶因此接連倒閉。不過在另一邊廂卻有一些品牌逆市擴充，例如日本過江龍驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）及連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro），分店越開越多的同時，人龍卻從沒減少，因此被網民封為「死場救星」。



早前就有連登網民發起集思，討論香港有甚麼「死場」值得推介給DONKI及壽司郎，好讓大家省卻排隊時間之餘，亦能同時救市！👇👇👇點圖即睇網民熱議的10個死場👇👇👇

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同場加映：90後12件不堪回首潮物

潮流這東西說來就來、說去就去，相當難以捉摸。你曾經以為老套的東西，卻藉復古風捲土重來；相反，一些曾爆紅的，放到現在卻隨時變成只能被恥笑的集體回憶！《開罐Opener》為大家盤點12件讓人不堪回首的潮流單品，說不定當年你都曾當中幾件著迷過！

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仲有另外6件，有件關M記事！點擊睇全文：90後12件不堪回首潮物 必數壞人T恤、瀨屎褲 網民：萬劫不復