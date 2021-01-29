《驅魔麵館》「都荷娜」金世正5件事　零缺點女神肌肉線條超完美

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-01-29 22:00

有在追劇的各位應該都有跟到前陣子很紅的韓劇《驅魔麵館》，它從 2020 年末首播一直到現在都還穩坐 Netflix 排行第一，不過這次我們不談劇情，而是要來跟各位介紹在劇中飾演厭世感十足的「都荷娜」金世正。單看這部劇你可能以為她就是一位個性冷酷、難以親近的女孩，不過事實上她完全是一位以陽光形象著稱的少女偶像，選秀出道的她整體散發著一股清新鄰家女孩感，還曾經榮獲 2020 素顏神仙前十名，看到她那瞇得彎彎的笑眼，整個心情都舒暢起來了！ 文：Amber Chan，Maggie Chiang（GQ Taiwan）

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才氣十足「God 世正」其實出身貧困農村家庭

1996 年 8 月 28 日出生在韓國全羅北道金堤市，世正其實來自於當地農村家庭，父母親離異後就與媽媽和哥哥一起寄住在位於京畿道安養市的親戚家中，因為家境貧困還曾倚靠政府補助生活。總是掛著燦爛笑容的她完全看不出生活曾經這麼困苦，甚至因為常在節目上展現豪爽開朗個性還被封為「大叔世正」，讓人感覺沒有距離感，溫暖又好親近。

也因為歌、演、綜藝三項全能，世正另外有一個「God 世正」的稱號，《PRODUCE 101》出身的她歌唱實力不用說，加上努力不做作的樣貌，讓許多粉絲將她立為人生模範。從小到大她不斷參加各種試鏡，為的就是希望媽媽能過上好日子，甚至出道後發行的首張個人單曲《花路》就是她送給媽媽的禮物。多才多藝又孝順，這是傳說中的 100 分女孩了吧？

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《PRODUCE 101》走紅，出道前曾受 YG 訓練

相信有許多人都是從韓國知名選秀節目《PRODUCE 101》中認識世正，不過其實早在她 16 歲時就曾經參加過另一個知名節目《K-pop Star 2》，還因此受 YG 娛樂社長梁鉉錫欽點，到公司接受了兩星期的訓練。一直到 2016 年參加了《PRODUCE 101》之後以亞軍身份加入了限定女團 I.O.I 出道走紅，解散後以 Jellyfish 娛樂女團 gugudan 主唱身分復出，去年團體宣布解散之後正式以個人身份活動。

世正在《PRODUCE 101》中擁有相當高的人氣，不僅在各種評比不斷獲得 A 評價，更因為常常無私照顧身邊團員展現了十足的領導風範。其實她從小就是個常領獎學金的好學生，不只成績好，就連在社團與各式競賽中也是表現活躍，品學兼優的她小時候在學生圈就相當有名氣。美女加上善良、努力的形象，完全就是個零缺點女神啊！

《陽光先生》、《愛的迫降》OST 唱功足，主持被讚「綜藝寶石」

憑著《PRODUCE 101》走紅之後世正也不斷嘗試各種領域，本身唱功極佳的她除了唱遍《藍色海洋的傳說》、《陽光先生》、《愛的迫降》等多部熱門韓劇 OST 之外，2016 年發行的 Solo 單曲《花路》在首週就拿下了音樂節目冠軍，以出道僅一星期的姿態稱霸各大排行榜。不僅如此她也綜藝感十足，還曾被前輩金鐘國讚許為「綜藝寶石」，更憑《歡迎 SHOW》獲得了 KBS 演藝大賞綜藝部門最佳女子新人獎的提名！

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《驅魔麵館》「荷娜」展現外冷內熱反差魅力

其實早在去年參演《驅魔麵館》之前她就曾在 2016 年客串由李光洙飾演的主角「趙石」的鄰家媳婦，可以說是她的戲劇處女作。不過要說正式的戲劇出道，還是 2017 年她擔綱知名系列《學校 2017》的女主角，還曾憑該劇獲得當年 KBS 演技大獎的最佳女新人獎項。

2020 年世正再度以新戲《驅魔麵館》獲得了許多關注，她在劇中飾演的角色「都荷娜」外表冷內熱的性格很有反差魅力，尤其戲裡有許多帥氣武打場景都是由她親自上陣，完全帥翻一票粉絲！這部劇最後也打破了《Voice2》的紀錄，成為 OCN 史上收視第一高的電視劇，成績非常亮眼。

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肌肉線條超完美，私底下運動細胞十足

會唱歌、會演戲，世正會的還不只這些！她在 2020 年 8 月時曾經以一幕手臂肌肉線條完美的畫面登上熱搜，就大概可以猜出她的運動細胞應該不錯。而透過 2019 年春季《偶像明星運動會》的優異成績也獲得了證明，包括在女子團體射箭項目擊敗 TWICE 拿下二連冠，還有在團體保齡球、團體射箭準決賽也都刷新比賽紀錄，堪稱超強紀錄殺手！而她也曾經在節目上展現超強神力，除了和男藝人比腕力之外，還能揹起重達 100 公斤的主持人，短跑、腿力樣樣行，完全就是神力女偶像（笑）！

說起世正的多才多藝再大篇幅都說不完，可甜美、可帥氣、可溫柔、可高冷，相信看到這你也已經被她的多種魅力給迷上。來幾首她所翻唱的中文歌，包括〈追光者（The Light Runner）〉、〈有一種悲傷（A Kind of Sorrow）〉等，超厲害的中文咬字聽了絕對會讓你讚嘆連連。私底下很愛毛小孩的世正也常公開放閃她與小狗法鬥的照片，名字還取為「大醬」，是不是很可愛（笑）！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《驅魔麵館》高冷「荷娜」直髮也太正！關於金世正的5件事，演、歌、綜藝三項全能人氣爆棚！】