撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-01-27 14:32

本港疫情持續，繼早前封了兩日佐敦，港府昨晚（26日）突襲式於油麻地碧街一帶設「受限區域」，共3幢樓宇居民須「禁足」及接受檢測，至今晨（27日）近6時正式解封，封區行動逾10小時。特首林鄭月娥早前會見傳媒時明言，下次將會採取「突襲式」，不少網民擔心自己那區會否命中，其實與其憂慮不如早作準備，以免抽中無易拉蓋罐頭時，家中又咁啱無罐頭刀就慘慘豬。 那麼，大家應該準備什麼物資才安心宅在家呢？

突然被封區的確令人手足無措，《開罐》整理了經歷過美國封城，以及內地封城的網友分享，如果可以去一次超市，就撐到起碼一星期，我們家中應該要有甚麼物資？食物又應該如何儲存？更重要是，原來很多人都忽略了一件重要物品。

26日晚油麻地碧街及東安街突然被封作強制檢測

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日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu不時提供各種收納提案，今次亦就防疫教授大家收納要點。例如該如何集合各種防疫用品？放置的位置又是否需要考究？用品以外，衣物收納同樣重要！天氣轉涼之下，厚外套未必適合每天清洗的情況下，怎樣處理最乾淨衛生？

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同埸加映：12個旺舖地標變了樣 家樂坊H&M淪散貨場

受新冠疫情影響下，零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？

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