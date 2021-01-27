常言道髮型相當影響一個人的整體外觀，就算是明星亦不例外！擁相當高人氣的BLACKPINK成員Lisa，先後因為跳舞時瀏海仍能穩如泰山及曾在綜藝節目上笑言「如果給100億韓元會願意撥瀏海」而聞名。而出道至今，零星幾次露出額頭時均秒上新聞，網民們亦不嫌其煩評論一番。早前Lisa因為在直播中露出額頭，結果再次引起網民討論，有人表示好看、有人為Lisa髮量稀疏而擔心，亦有直男粉絲表示想脫粉。

露額惹來兩極反應的又豈止Lisa，其實中港日韓台女星中，有不少都有一樣的苦惱，有些更因此幾乎從未有過露額造型！《開罐Opener》為大家盤點10個「額頭見光死」女星，好讓大家改變髮型前參考參考！