撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-27 16:18

日本平價時裝品牌UNIQLO的款式實用、價錢親民，相信大部份香港人的衣櫃至少有一件U記出品的衣物。最近，有日本節目收集了100位日本UNIQLO忠實粉絲的意見，票選出6件最物超所值、不買會後悔的超強商品，其中竟然包括與名牌LV、GUCCI等同一個廠出品的牛仔褲、平常未必會留意但性能超厲害的99元隱藏版商品，全部item香港都有得買！

根據2020年日本媒體統計，全國有近9成以上的年輕人最常光顧的平價時裝品牌是港人熟悉的「UNIQLO」，近年更有大量U記忠粉拍片上載到YouTube分享新產品用後感和穿搭技巧等資訊。早前，日本節目《教えてもらう前と後》訪問了100位日本UNIQLO用家及KOL，讓他們投選6件U記超值必買商品，還會分享Heattech的超強隱藏用途，穿了多年變得殘舊的Heattech只要做一個簡單步驟，便會變成實用工具！

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日本綜藝節目《この差って何ですか？》請來3位在不同範疇對衣服穿搭有深入研究的專家，為大家分享Uniqlo簡約風「脫毒穿搭術」，總共分為三大類，其中可以透過錯覺穿搭令雙腿更顯長，更可以用一個方法快速知道甚麼顏色最適合自己！想擺脫「老土」的你一定不能錯過！

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同場加映：日專家看4件事秒知「結婚成功率」 IG是關鍵、愛哭的人難脫單？

不少年輕女生都希望未來能擁有一個疼愛自己的老公，然後組織幸福美滿的家庭，不過，其實未必人人都適合結婚！有日本節目請來多位專門研究人類大腦和心理的專家，對在場的女嘉賓進行「結婚診斷」，只要分析4件事便能秒知你是否適合結婚，原來在Instagram上分享美食照片的人最容易離婚？！

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