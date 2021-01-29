撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-29 07:00

最近日韓娛樂圈都傳來多單喜訊，《愛的迫降》CP玄彬與孫藝珍拍拖、男團「嵐」成員二宮和也與前女主播結婚，兩位男女神走在一起當然值得恭賀，但同時亦令大量迷妹迷弟心碎一地！其實日本有很多對明星夫妻，俊男美女走在一起非常養眼，當中更有些是拍劇後假戲成真，包括「金童玉女CP」桐谷美玲與三浦翔平，生下來的孩子基因一定非常強大！

日本娛樂圈有不少男女神經已「封盤」，其中包括多對圈內CP有情人終成眷屬，被網友封為「顏值天花板」的明星夫妻！《Opener 開罐》盤點12對日本星級夫婦，其中包括憑著日劇《有喜歡的人》而假戲真做的桐谷美玲與三浦翔平、霸氣十足的赤西仁和黒木美沙夫妻檔，原來大家的男神「千秋王子」玉木宏都和女演員結婚了！

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日本網站「ランキングー！」最近發表了15位今年即將踏入30歲的女星排行榜，由超過12000為網民選出讓人感覺「原來她已經快要30歲？」的女星，上榜的包括多位前偶像，例如前AKB48王牌前田敦子、前SKE48成員松井玲奈等，全部都是當年讓一眾宅男為之瘋狂的美少女。另外，一班「鄰家妹妹」女演員亦有上榜，最令人意想不到的30歲女星竟然是這位「國民妹妹」！

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同場加映：日23歲女偶像因太醜沒粉絲 怪罪母親後700萬円整容 下場竟是？

假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

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