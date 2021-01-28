撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-28 18:16

農曆新年將至，又是時候「洗邋遢」，做好清潔及收納，讓家居煥然一新。若想清潔時更得心應手，不妨借助各種工具！一向以CP值高見稱的$12店，其實有相當多簡單方便的工具適合用於大掃除，另外亦有各種日本人氣收納用品助你更省位置。 《Opener 開罐》為大家精選以下50款好物，幾乎全部只需$12，當中有些更是參考自日本節目、日本收納達人及Daiso員工的推介！好讓大家能在眾多產品購買最實用的東西！

一向以CP值高見稱的$12店，其實有相當多簡而精的工具適合用於大掃除！（01圖片）

香港家居一向地方小，因此懂得善用空間收好雜物是相當重要，這方面不妨跟最擅長收納的日本人學習，其實在香港的$12店，都有不少在日本相當熱門的收納工具！從衣服到各種雜物如電線收納，都有相應的工具幫助你！

🔻🔻🔻點圖睇26款收納好物🔻🔻🔻

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收納用品以外，清潔工具同樣有不少好物推介！有些一樣能夠一樣多用！

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$12店以外，無印良品（MUJI）不少收納產品亦相當受歡迎。早前便有一款收納用品再度引起日本網民熱話，這款相當受歡迎的MUJI收納產品正是「やわらかポリエチレンケース」（PE儲物盒），香港同樣有售！

雖然不是最新產品，但憑着無印風標誌性的簡約白色外表、多個尺寸和形狀選擇、便於清潔的材質及可以加盒蓋方便疊放等特點而獲得不少網民的青睞，利用它把家居每個角落整理得井井有條，當中更有不少新奇用法，相當值得大家參考！🔻🔻🔻點圖睇網民熱推6種收納用法🔻🔻🔻

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同場加映：12個旺舖地標變了樣

過去一年受新冠疫情影響下，零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。



吉舖湧現，租金因此有下調空間。可是眾多品牌撤走後，平價租金又是否能吸引新舖進駐？多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？

👇👇👇點圖睇變了樣的12個旺舖地標👇👇👇

仲有另外6個地標舖位！點擊睇全文：12個旺舖地標變了樣 娛樂行MCM變DECATHLON 家樂坊H&M淪散貨場