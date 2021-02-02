蘿莉女神音井結衣Youtube教英文　19歲大學生可愛萌爆要睇多幾次

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-02-02 22:00

相信只要一提到韓國還有日本這兩個國家，多數人第一時間聯想到的絕對離不開「好吃」、「好玩」、「好漂亮」（？）這三大元素，為什麼會說「好漂亮」，其實原因很簡單，有在關注 J-Pop 以及 K-Pop 的讀者絕對對於這些所謂的「女子偶像團體」是再熟悉不過了，她們不僅能歌善舞，出眾的外貌更是深受男女喜愛，而今天編輯要向各位介紹的「音井結衣 おゆい」也正同樣地來自日本的女子偶像團體「notall」！廢話不多說，我們趕緊來看看吧！ 文：Amber Chan，Jim（GQ Taiwan）

出生於 2001 年，本名大井唯，年僅 19 歲的音井結衣目前還是位大學生，所屬團體「notall」於 2014 年時正式出道，短短 6 年當中也累積了不少音樂作品，除了在日本國內展開全國巡演之外，音井結衣更曾在東京舉辦個人演唱會！大大的眼睛加上僅僅 150 公分的身高，甜美可愛的外型也難怪深受眾多男性粉絲喜愛。

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曾在美國待過五年的音井結衣，英語能力自然不在話下，而她也在去年創立了個人的 Youtube 頻道，頻道內容正是名為「和製英語」的英語會話教學內容，以目前上傳的三部影片來看，分別為「自我介紹」、「生活篇」以及「職場篇」三種不同的實用內容，其中最讓編輯意外的是，音井結衣在英語會話的部份竟然是不會有以往我們所認知的「日本口音」的，相信如果頻道一直持續更新下去的話，或許亞洲男性的英語會話能力平均值會有所提升！（笑）

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除了 Youtube，這一年來風靡全球的 Tiktok 抖音也是音井結衣和粉絲互動的方式之一，經常在 Instagram 上分享生活照的音井結衣也會用服裝將自己打扮成不同的動畫角色，而其中的「恐龍裝」可說是深受粉絲喜愛，嬌小的身軀配上童趣十足的背景音樂，也難怪讓不少網友紛紛在底下留言：「真的太可愛了！」、「超級卡哇伊！」

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看到這裡，相信讀者們也被音井結衣天真可愛的個性給吸引住了吧？不管你是被圈粉想追星，想好好開始給自己找一個理由精進英文，又或者是偶爾看看能夠療癒身心的小短片，別想那麼多，追蹤就是了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：英文溜到不行！150 公分日本蘿莉系女神 「音井結衣 おゆい」甜美外型輕鬆坐擁萬名死忠粉絲！】