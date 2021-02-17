韓國素人燒酒代言人爆紅　女神級李書賢靚過秀智兼身材玲瓏有致

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-02-17 22:00

跟著編輯看了世界各國這麼多美女，韓國人特有的清純氣質是櫻花妹或歐美辣妹學不來的，每一位的肌膚都是吹彈可破，精緻透亮的妝感又再更加分，再加上那一抹燦笑，完全是無法招架。這次要介紹給各位的是一位韓國模特兒「李書賢」，她在前幾年因為成為韓國首位「素人」燒酒代言人而登上韓網熱搜第一，無瑕美顏甚至贏過秀智，有多美自己看！ 文：Amber Chan，Maggie Chiang（GQ Taiwan）

李書賢韓文名 이소현，畢業於韓國東亞大學。身高 160 公分的她身型恰到好處，不至於高到讓男人有壓力，但也不至於太嬌小可愛，她整體帶給人一種很清純、輕柔的感覺，某些角度看起來還有點像「國民初戀」秀智，甚至有網友盛讚比秀智還漂亮，就知道她的顏值有多高。

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不過真正讓李書賢走紅的其實是她在 2019 年以「素人模特兒」身份接下了忠清南道燒酒品牌「이제우린」代言人，成為韓國首位「素人」燒酒代言。平常我們到韓國餐廳常常會看到牆壁上一張張的燒酒海報，上頭幾乎每一位都是叫得出名字的當紅女星，唯獨李書賢是生面孔，也因此這次「이제우린」代言照一發布讓李書賢討論度急升，清純的氣質即使身處女星行列也一點都不遜色，反應相當熱烈。

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透過燒酒廣告走紅之後，李書賢也陸續接了 LG 的智慧家電「ThinQ」廣告，她在影片中展露了柔軟的身姿，玲瓏有致的身材加上純淨的面貌，實在讓人一不小心就會模糊焦點（笑）。不過她除了廣告模特兒工作之外也經營了個人 Youtube 頻道，私底下非常喜歡旅行的她常常分享各地 Vlog、美食，也常會分享廣告拍攝花絮。美景配美人，非常賞心悅目。

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看到這邊相信你也已經被李書賢如燒酒般清爽、透徹的氣質給吸引住，無聊時滑個幾張保證心靈被淨化，純淨派女神該追吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：比秀智、Irene 還美！韓國首位素人燒酒代言人「李書賢」，純淨美貌登韓網熱搜第一！】