撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-30 06:07

新冠肺炎疫情反覆，不少人留家抗疫。早前，外國網站Bored Panda發起隱藏個人技大挑戰，不少網民Post相應戰。從手指軟骨功，到捲脷⋯⋯大家又有甚麼不為人知的隱藏技能呢？

Mike Ieva@BoredPanda

留家抗疫悶到人體再開發？外國網站Bored Panda發起隱藏個人技大挑戰，不少網民紛紛Post相應戰。以下15個騎呢個人技，經過專業訓練，家中小朋友切勿模仿。小編都試了試，手指扭到差點報工傷也做不了。真係唔係咁易啊，葉師傅！

👇👇👇按圖看網民隔空互鬥15個隱藏個人技👇👇👇

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同場加映：【新冠肺炎】居家隔離悶到黐線 20張相看正常人如何被無聊逼瘋

新冠肺炎疫情反覆，英國更出現病毒變種，歐洲國家紛紛加強防疫操措施，限制民眾外出甚至封城、隔離。有外國網民居家隔離期間悶到爆炸，紛紛做出正常人不會做的無聊舉動，苦中作樂一番。

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同場加映：GME被網民合力炒起震驚股壇 8件互聯網瘋狂事 推古天樂上叱咤

美國實體遊戲連鎖店 GameStop（GME）近日股價爆升，全因有沽空機構唱淡GME，刺激Reddit網民發起集體入市。所謂一枝竹仔易折彎，今次GME事件，令全世界看到網民的力量。其實以往網民都因集體行動而創出不少奇蹟，大家可以數到哪幾個經典事跡？

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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