年輕情侶都希望擁有自己的小天地，可是樓價不是人人負擔得起，加上一屋難求，有不少人寧願租住價格相對便宜的「凶宅」。日本曾有對年輕夫婦便因為「貪平」，一時衝動買下曾經發生過殺人案的獨立大屋，結果接二連三發生靈異怪事，例如天花板不斷傳出腳步聲、房門無故自動打開等，他們最後忍無可忍找來專業人士檢查，竟然發現了一個超出想像的恐怖真相！



日本節目《爆報！THEフライデー》收到一對居住在關西的夫婦投稿，分享他們買下凶宅後發生的一連串可怕經歷。數年前,他們為了尋找理想的新居而四處參觀樓盤，最後看上一幢又大又新淨，而且交通位置都很方便的獨立大屋。不過，因為前屋主曾經在屋內殺害兩名女性，所以即使大減價賤賣也無人問津。男事主「不信邪」，很快便說服了妻子買下了大屋。結果他們後悔不已，因為住進大屋後未夠兩年便發生了一連串靈異事件，最後更揭發了令人不寒而慄的驚天大秘密...

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這是一件發生在日本關西的真人真事，一對年輕夫婦為了買新居而四處參觀樓盤，最後看上了一座二手獨立屋。這間屋的條件和位置都非常好，鄰近市中心、交通方便、裝修後像新屋一樣，而且價錢比同區的樓盤便宜好幾倍。不過，地產經紀卻面有難色地說：「其實...這間屋曾發生過意外」，即是大家俗稱的凶宅。

原來前任屋主曾在這間屋殺害兩名女性，所以即使賤賣也無人問津。雖然兩人對於凶宅仍然有些抗拒，但最後還是抵受不了超便宜的價格，決定買下獨立屋。誰知這個決定是他們惡夢的開始...

搬進新居後的第2年，屋裏開始頻頻發生靈異怪事。深夜時分，男事主在客廳聽到一下怪聲，於是他向後望，發現房間的門在沒人觸碰的情況下，無緣無故地打開。這個現象發生了不止一次，數天後他們再次在睡房遇到靈異事件。深夜時分，熟睡的妻子突然被怪聲吵醒，好像有人在天花板上走動的聲音。後來怪事發生得越來越頻繁，即使在日間也能聽見那個奇怪的聲音。

直到某天晚上，兩夫妻在吃晚飯的時候發生了一件事，他們吃飯途中，全間屋突然停電，一片漆黑。最詭異的是，鄰居並沒有停電、只有他們是例外，而且檢查電閘根本沒有跳閘，停電的原因不明。妻子終於忍不住說：「我們果然不應該買下這間屋...不如搬走吧！」可是丈夫卻堅持不肯。

為了住得安心，他們決定請專業人士檢查房子。驗樓師揭開地板，用電筒照一照，終於發現了發出怪聲的原因：原來一切靈異現象的起因是白蟻！

由於這間屋藏著白蟻的巢穴，導致屋內不少內部構造被侵蝕，門口的開關變得鬆脱。白蟻咬爛了鋪在底下的電線，導致突然停電。不過，當夫婦以為事件告一段落，但最恐怖的事情才剛剛開始發生！！

他們委託了專業的除白蟻專家進行全屋除蟲，除蟲公司職員幫房子的所有角落進行檢查，甚至爬到前院門口位置的地台下。結果發現，泥土有些不自然的凸起，好像埋下了一些東西。最後泥土下發現兩個超大的藍色防水布袋，男事主在好奇心驅使下揭開布袋...結果眼前的東西把他嚇得半死！

防水布包裹著兩具骸骨，經過化驗後發現是女性的遺體！原來早在15年前，前屋主將兩名女性殺害並將屍體埋在泥土裏。屍體變成白骨，卻一直沒有人發現，直到男屋主再次犯案，殺害另外兩位女性後才被捕，但沒想到原來受害人竟然有四個。同一個單位發生了兩次殺人案、藏屍15年以上，令這個單位成為了「雙重凶宅」。事件被揭發後，房價暴跌，這對年輕夫妻賤賣轉手也完全無人問津，唯有硬著頭皮繼續住，下場悲慘。購買兇宅之前，一定要考慮清楚！

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