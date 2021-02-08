撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-08 14:13

農曆新年2021又到，今年年初三更撞正2月14日情人節，有情人的當然已準備好點慶祝，如果仍未出pool，就可能要轉一轉家中的風水陣！韓國算命YouTube頻道「서은희의 굿이야」早前介紹了5種催桃花的家居佈置法。想脫單的人，不妨參考一下韓國人的桃花陣！趁新年大掃除幫家居來個戀愛運大翻新！

韓國算命師徐恩熙／YouTube@서은희의 굿이야기

想有桃花運，除了在家中擺放桃花之外，在風水學上還有很多方法。如果不想大費周章在家中放設風水陣，可以參考一下由韓國算命師徐恩熙（譯音）介紹的5種催桃花家居佈置法，稍微改變一下睡房的佈置就有催桃花的效果！

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