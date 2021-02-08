撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-08 07:00

臨近情人節，大家預備好要約會過節未呢？交友App越來越普遍，想必很多單身人士都想在情人節當天同交友App認識的新朋友一起感受浪漫氣氛。不過建議大家千萬要小心，因為網絡交友就算見到相，都未必可信。

交友App越來越普遍，很多單身人士想在情人節當天同交友App認識的新朋友一起感受浪漫氣氛。（DMM TELLER廣告）

交友App最初的確是用作交友，不過近年就被利用成為推銷員搵客的平台。再說，交友App識人無法即時對證對方的資料真偽，本來就充斥很多「假人」，會盜用照片及資料假扮他人再圖謀不軌，所以交友初心者真的要小心避免中招。日本媒體《Googirl》近日發表文章，精確地指出那些假人或騙子會用的招數，有經驗的網民都大呼「中肯」。不少女生都試過拒絕完一堆不合心意的人之後罕有地配對到一個男神般有型的靚仔，這時候千萬別急著投懷送抱，因為他可能是假人。

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同場加映︰日新生代寫真女王一張相被封「100億萬年一遇」 被指是結衣接班人

自從出現橋本環奈這個「千年一遇美少女」之後，「N年一遇」就成為日本媒體形容式誇獎某人的常用字。近日，有媒體竟然用到「100億萬年一遇的逸材」形容新生代寫真偶像高崎かなみ（Kanami）最新上載的照片，引起網民熱烈討論。

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同場加映︰日本44歲髮型師年賺過億養5個子女 逆天童顏像中學生震驚網民

在很多人的家庭中，爸爸總是擔當一家之主的角色，外出賺錢養家兼抽時間陪家人，他們的臉上亦會出現歲月的痕跡。然而，日本節目《家、ついてってイイですか》採訪了一位髮型師，是5個子女的父親，辛勤工作每年賺過億養家，但他竟有著逆天童顏，還被認錯是中學生。

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