撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-08 16:08

《唐伯虎點秋香》是不少80、90後的童年回憶，電影中不少經典對白，大家至今仍能倒背如流。近日，人人都化身七省文狀元兼參謀將軍，「對王之王」對穿祥（腸），在Facebook上接力對聯，以文會友。

《唐伯虎點秋香》

周星馳電影陪伴不少80、 90後成長，電影中的經典對白至今大家都琅琅上口。《唐伯虎點秋香》中對穿祥（腸）與唐伯虎對聯的情節堪稱經典，對穿祥的「一鄉二里共三夫子不識四書五經六義竟敢教七八九子十分大膽」、唐伯虎的「十室九貧湊得八兩七錢六分五毫四厘由且三心兩意一等下流」，只要說上聯，總有影迷會接到下聯。

《唐伯虎點秋香》

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近日，Facebook專頁「文人多說話」 中，不少網民齊齊對穿腸上身，出Po對聯以文會友。不少網民留言大讚內容貼地超有共鳴，「邊個話香港係文化沙漠」、「江南四大才子盡在面書，小弟佩服佩服，欽敬欽敬」、「高手在民間」。

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「人人影視字幕組」團滅，網上哀鴻遍野，並感嘆字幕組的生存空間愈來愈小，亦勾起不少網民對看字幕組的回憶。上海警方周三（3日）指出偵破一宗侵犯影視作品著作權案，拒捕14名疑犯，涉案金額超過1600萬元，據指涉案的是內地最大規模的影視字幕組「人人影視字幕組」。不少不懂日語、韓語的網民，都是靠字幕組來接觸外國節目，更因此產生了不少特有的有趣共鳴及經歷。

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

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日前，網上瘋傳一個肥仔在元朗肉身攔車，卻遇上瘋狂駕駛女司機的影片，影片末段只見肥仔倒地，引起全城關注，不少人留言「肥仔有冇事？」、「報個平安啦！」過去在網絡上，也出現過不少經典肥仔，令人印象深刻，你記得幾多個？

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