撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-11 13:05

迎接農曆新年，最好的娛樂活動必數打麻將！不但可以避開跟姨媽姑姐閒聊，亦可以借機賺零用。不過打麻將其實有不少禁忌，不小心觸犯不但食不到糊，更可能會輸光利市錢！正所謂寧可信其有不可信其無，不妨注意禁忌位求個安心！即睇牛年11個打麻將禁忌，保護利市錢！

關於麻將禁忌，除了為人所知的不可拍膊頭以外，其實還講究不少言語禁忌和座位選擇，不過大多執行上均不難，若好好注意能維持運勢，相信大家都相當樂意的。另外出牌和食糊方面同樣亦有一些禁忌要注意！

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注意禁忌外，亦有3大轉運方法，若你打麻將途中覺得事事不順，不妨參考👇👇👇點圖睇3大轉運方法👇👇👇

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打麻將除了注意禁忌，仲要識計番！這一次《開罐 Opener》就為大家整理計番大全，大家記得Bookmark，到打麻雀的時候就可以清晰計番，不會再少收錢了！👇👇👇點圖睇麻雀計番大全👇👇👇

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即將踏入農曆新年2021 牛年，想來年一切順順利利，犯太歲的朋友們不妨到廟宇攝太歲，祈求太歲保佑。《開罐 Opener》為大家整理了2021牛年攝太歲、拜太歲實用資訊，包括犯太歲五大生肖、攝太歲、拜太歲熱點及吉時，亦請來著名堪輿學家麥玲玲師傅為大家提供化解方法及注意事項！

在詳細講述攝太歲、拜太歲之前，當然要知道哪些生肖犯太歲！👇👇👇點圖睇5大犯太歲生肖及注意事項👇👇👇

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