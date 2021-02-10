日本大叔賣動漫車牌賺700萬被拉　網民：警察竟分到LoveLive!系列

撰文： 香港漫畫書網 最後更新日期： 2021-02-10 08:00

近日日本出現一則有趣新聞，那就是一名42歲的日本大叔因為偽造動漫駕駛執照而被日本警方逮捕。

在本年2月5日日本警方逮捕了使用人氣動畫《鬼滅之刃》、《LoveLive！ 》、《BanG Dream!》等作品的角色形象，仿照駕駛執照的樣子製作違法周邊的犯罪嫌疑人內藤篤彥。

+ 37 + 37 + 37

據日本警方透露，該犯罪嫌疑人曾於2019年12月中旬至2020年2月下旬，在未經版權方的許可下，以日本駕駛執照製作《鬼滅之刃》違法周邊，並通過於Otamart上以1000日元一張的價格進行網上銷售。算是其他作品著作權的違法周邊，從2016年5月至2020年12月，共獲得非法所得約700萬日元。

對於今次警方的調查，犯罪嫌疑人則表示以為是不違法。而對於今次事件網民的注意都在於「這大叔竟然說以為不違法」、「警察竟然可以分到《LoveLive！ 》和《Love Live! Sunshine!!》的分別」以及「這個人竟然可以賺到700萬日元」以上三點上面。

▼▼▼相關圖輯：《鬼滅之刃》人氣聯名品牌產品Top 10▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】