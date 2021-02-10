雞之呼吸！？日本KFC爺爺變身《鬼滅之刃》炭治郎　箱入面係炸……

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-10 22:00

時常觀看日本動漫的讀者肯定相當熟悉日本民眾吃「惠方卷」的習俗，這周正巧就適逢「節分」而各大超商都在熱銷傳說中一口氣吃下一條就能為新年帶來好運的惠方卷，不過搞笑的是網友發現超市有搭上了《鬼滅之刃》的風潮，居然讓店員 Cosplay 成炭治郎的師傅鱗瀧左近次來銷售，天狗面具到前水柱的外衣都整套還原，讓不少網友看了爆笑不已。

不過現在更「酷」的是就連連鎖速食店的肯德基爺爺塑像都來蹭《鬼滅之刃》的熱潮啦！手上那箱是上校的妹妹睡在裡面嗎？

原來日本推特網友 @Izayoinu_wtgm 目擊了附近的 KFC 肯德基爺爺被店員巧妙 Cosplay 成《鬼滅之刃》主人翁炭治郎，令路過的人都不禁莞爾一笑並停下來拍照，後來還附上模擬鬼殺隊的中二標語：「新冠肺炎由我來斬殺！」

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事實上這位肯德基爺爺可是常常創意變裝，在成為《鬼滅之刃》炭治郎之前，店員也曾把上校 Cosplay 成日本戰國武士，整體就是用心到浮誇好笑。

更有趣的是之前這位 KFC 肯德基爺爺還曾 Cosplay《龍珠》悟空，整套橘色戰袍加上手上的龍珠意外毫無違和感。

貼文一出馬上獲得超過 11.2 萬網友狂讚，令人也想要敲碗：「希望家附近的肯德基爺爺也這麼有趣！」

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