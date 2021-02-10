撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-10 19:15

農曆新年臨近，過年少不了吃賀年油炸美食及團年飯，連假數天都大魚大肉，難免長胖兼增磅！不想過年後脂肪儲存量大增？其實過年前及過年期間，飲食及生活習慣上也有獨特技巧，以免大家過年大吃大喝後長胖。如果大家不想過年後，剛買的新衫新褲穿不下？不妨參考台灣網紅兼中醫師YouTuber 77老大教大家的不長胖技巧！

新年4天假期狂吃賀年美食、油炸食品，想不長胖就要由進食習慣開始著手。(《千與千尋》截圖)

除夕一家人吃團年飯，大魚大肉加上山珍海味，熱量暴增。而過年時又吃賀年美食應節，如油角、煎堆、笑口棗等油炸高脂食物，攝取的卡路里直線上升。根據77老大所講，台灣衛生福利部國民健康署在2016年公佈的數字，過完新年假後超過6成人會長胖，平均長胖1.7公斤。

想大吃大喝仍不長胖？77老大教大家一些進食技巧，簡單又輕鬆，完全不用痛苦節食就能保持苗條身材。餐前要做哪件事能抑制食慾？進食時使用的碗碟大小都有講究？

👇👇👇點下圖即睇77老大7招過年不長胖貼士👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

以上內容獲77老大授權《開罐Opener》分享

除了77老大的7個任食不怕長胖貼士，《開罐 Opener》整理吃大餐時要注意的6大進食技巧，全部都不用節食，只需進食時特別留意就可輕鬆不長胖，為食星人記得mark低。👇👇👇點下圖即睇進食時6大不長胖技巧👇👇👇

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

農曆新年及情人節就快到，不少情侶都會去酒店staycation，度過浪漫的時光，但若背部長痘痘可謂十分掃興。有台灣男網民分享與女友浸鴛鴦浴時，女友竟然突然用手擠他背後的痘痘，令他痛得沒有興致繼續浪漫下去。背後長痘痘的確影響儀容，令女生不敢大膽地穿露背、露肩等衣著。要消滅後背痘痘，不妨參考台灣網紅兼國立交通大學應用化學系博士Ivan（劉知岳）的4大長痘痘Dos & Don'ts，預防勝於治療！

👇👇👇睇4大背部痘痘 Dos & Don'ts 👇👇👇

同場加映：外國研究最佳減肥時段

減肥是終身事業，不少年輕人日常都抽空做運動減肥，最近有外國研究一天之中最佳運動減肥時間，研究請來32名糖尿病高風險男性作為實驗對象，實驗將他們分成兩組，一組於上午運動，另一組於下午運動，看看哪一組的減肥效果更好。結果發現做運動的時段的確對減肥成效有影響。

👇👇👇點下圖即睇實驗結果👇👇👇

想知道幾時做運動效果最好，立即點擊內文：減肥｜早上定下午運動更好？外國研究最佳減肥時段 附虐腹操攻略