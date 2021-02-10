撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-10 17:01

年輕人想搬出來自己住，但又沒有足夠積蓄租一整個單位，「share house（合租屋）」便是最佳選擇。最近日本盛行這種與其他人共享空間的居住模式，而且配套和設施比一般住宅更吸引！有節目訪問了100位年輕人，票選出3間最搶手的新型合租屋，不用港幣6000元便能住在有無敵夜景、露天風呂和私人電影院的公寓，其中一間沒有浴室卻成為超人氣租盤，原因到底是什麼？

根據調查，目前日本大約有超過2300萬個出租物業，其中「share house（合租屋）」的單位和公寓越來越多，更成為了不少單身人士搬出老家自住的選擇。日本有很多有特色的合租屋，除了一般的共享空間，還內建不同免費設施吸引年輕人租住，日本綜藝節目《教えてもらう前と後》訪問了100位「租屋狂迷」，票選出3間最受歡迎和有特色的新型合租屋，港幣6000元以下便能免費擁有超豪私人電影院、還可以有東京晴空塔夜景！

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日本綜藝節目《ナニコレ珍百景》收到一位小朋友投稿，發現附近的空地建了非常奇怪的建築，四個像冰屋的圓頂「巨蛋」連在一起。節目組訪問了住在裡面的人，發現這幢奇怪建築是由「發泡膠」建成，雖然聽上去好像很不安全，但參觀後才知道原來這間屋在某方面是「日本最強」？！之前曾經有新聞訪問過發明「發泡膠屋」的社長，背後竟然有段超有趣的故事！

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同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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