撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-13 07:05

誰說情人節一定是滿滿的粉紅泡泡？單身，都是愛情狀態的一種。常聽到有單身朋友仔說「不再相信愛情」，究竟遇上甚麼事讓人不再相信公主與王子的愛情童話呢？

愛情長跑10年，最終都是無疾而終？難道童話裡都是騙人的？「合久必分」是必然會發生的事嗎？其實娛樂圈中有不少「金童玉女」和「螢幕情侶」伴隨90後成長，但公主與王子的愛情童話在現實中鮮有出現，以下9對無疾而終的明星情侶，曾經讓你失望嗎？有哪些讓你不再相信愛情？

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交友App越來越普遍，想必很多單身人士都想在情人節當天同交友App認識的新朋友一起感受浪漫氣氛。不過建議大家千萬要小心，因為網絡交友就算見到相，都未必可信。日本媒體《Googirl》近日發表文章，精確地指出那些假人或騙子會用的招數，有經驗的網民都大呼「中肯」。不少女生都試過拒絕完一堆不合心意的人之後罕有地配對到一個男神般有型的靚仔，這時候千萬別急著投懷送抱，因為他可能是假人。

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