撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-11 15:21

情人節快到，相信各位男朋友都為了給女友一個驚喜而絞盡腦汁，如果送錯禮物，後果可大可小！為了不讓情侶「中伏」，有日本媒體訪問了過百名女生關於「男朋友送過最離譜的禮物」，並總結出9件收到立即想分手的禮物，男生要注意啦！

今年情人節，大家想收到什麼禮物？雖然心意才是最重要，但有時看到別人能收到大束紅玫瑰，自己卻兩手空空，心裡也很不是滋味。最近日本女生網站「Googirl」訪問了過百名女生，讓她們選出9種「從男友手中收過最離譜的禮物」，原來收「剃刀脫毛套裝」、12蚊店超平化妝品都未算最過份！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看日本女生票選男友送過最離譜禮物排名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7 + 7 + 7

大家有沒有做過手相占卜？除了掌紋之外，原來指甲的形狀也能看出一個人的戀愛體質和性格。最近，日本戀愛資訊網站「愛カツ」分享了一個愛情心理測驗，原來不同指甲形狀代表著你在談戀愛時態度和性格，指甲偏短的人是專一的肉食系、指甲長的人又代表什麼？

【問題】你的指甲偏向哪一種形狀？

【1】指甲床偏長

【2】指甲床偏短

【3】指尖偏圓

【4】指甲根扁平

👇👇👇點擊圖片看結果和分析！👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看日本女神的便服look👇🏻👇🏻👇🏻

+ 19 + 19 + 19

點擊看全文：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開