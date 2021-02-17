撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-17 15:50

誰說女生偏愛帥氣、人氣高的男生？日本網站しらべぇ訪問700多名女生，調查「不想與哪種職業的人交往」，發現頭3位職業竟是⋯⋯

《ねぇ先生、知らないの？》劇照

不是只有花心男才會被打入黑名單，原來有三大職業也會讓女生卻步⋯⋯日本網站しらべぇ訪問740名20~60代女生，被問到「不想與哪種職業的人交往」，發現頭3位職業竟是看起來非常帥氣的職業。究竟為甚麼這3個職業不受女生歡迎呢？

しらべぇ

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最近日本女生網站「Googirl」訪問了過百名女生，讓她們選出9種「從男友手中收過最離譜的禮物」，原來收「剃刀脫毛套裝」、12蚊店超平化妝品都未算最過份！

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同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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