鬼滅之刃︱日本女孩盛裝和服出門　小孩見到竟叫：是大魔王無慘！

開罐
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日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的少年漫畫《鬼滅之刃》在全球颳起鬼殺隊旋風，去年末更首度上映第一部劇場版《鬼滅之刃：無限列車篇》而掀起社會現象級觀影熱潮！在電影熱潮之後，幽浮桌也乘勝追擊、在新年之際宣布了天大的好消息：《鬼滅之刃》動畫第二季將會在今年開播，並揭曉了下方「音柱」概念海報，宣告全新劇情將從花街大戰講述起。

▼▼▼《鬼滅之刃》第二季遊郭篇PV▼▼▼

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不過由於《鬼滅之刃》在日本太過於火紅，也引發了一些花絮趣事。像是照片中這名女孩是職業的日本舞蹈家，師承名家藤間流，從 2 歲半起就開始站在國立劇場上登台表演，因此平常工作時都會著用傳統和服。但沒想到在《鬼滅之刃》爆紅之後，穿著下面這一身黑色和服外出的她，意外被路上的小孩當面大喊：「啊！是無慘！」

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原來這名日本女孩的黑色和服和妝髮，剛好與《鬼滅之刃》電視動畫第一季的大魔王無慘女裝扮相神似，乍看之下真的會誤以為她在 Cosplay《鬼滅之刃》鬼舞辻無慘。

日本舞蹈家 @yua_fujima 分享這套意外撞衫《鬼滅之刃》大魔王無慘的和服之後，迅速就獲得了超過 10.9 萬網友狂讚，許多網友都搶著模仿下弦之鬼向她跪拜，同時也驚嘆於她的眼睛之大，真的很有動畫真人版無慘的氛圍！

▼▼▼相關圖輯：爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子　神還原兼可愛到犯規！▼▼▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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