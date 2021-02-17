撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-17 18:39

新冠情漸趨穩定，政府近日放寬多項防疫措施包括有條件恢復晚市堂食及4人一枱，而關閉多時的康樂設施亦重見天日。多間戲院就著新措施紛紛宣布2月18日(星期四)重開，並同步推出減價優惠。《開罐 Opener》為大家整合全港5大院線優惠，當中戲飛低至$40，另外亦有相當新奇的爆谷券，送你爆谷看戲後慢慢回味。

2月有不少話題之作上映，大家都要好好把握時間！（電影海報）

是次記者為大家整合的電影院包括英皇電影、百老匯院線、ACX Cinema、UA及MCL，當中以英皇及百老匯的減價幅度最大，分別有會員買1送2及會員半價優惠。撇除早場及長者優惠，正價門票最低價$80再半價只需$40，相當划算！另外MCL則有最多非會員均適用的優惠，憑多張指定信用卡及EPS均有折扣優惠！

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清楚知道有甚麼優惠，當然亦要看看有沒有心水電影！隨着戲院開放，早前曾上映的電影如港產片《阿索的故事》及掀起全城熱話的日本動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 》均會再次上映，另外亦有不少新電影放映！

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農曆新年，以往的必備節目如家庭聚會拜年、排隊飲茶、買禮盒，在疫情和限聚令之下都被逼改變形式甚至取消。看似少了新年氣氛，又收少了利市錢。但若你曾在農曆新年「深受其害」，你會發現或許今個新年不太差，更有另類好處！👇👇👇點圖睇今個新年不用再做的9件事！👇👇👇

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同場加映：姓名都會犯太歲！這12個字形要小心

2021牛年來到，想來年順順利利，想必不少人都會留意自己有否犯太歲以攝太歲保平安。不過原來除了生肖，我們的姓名亦一樣會犯太歲！台灣著名命理師湯鎮瑋在其著作《2021牛轉錢坤開運農民曆》中歸納出今年會犯太歲的字形，即睇你的名字有沒有「中招」！👇👇👇點圖睇12大犯太歲字形及解說👇👇👇

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