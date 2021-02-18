ICE FIRE 3月全線結業　10個曾紅極一時的過氣潮牌　邊間仲未執？

開罐
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主打美國及日本潮流品牌的日資連鎖服裝品牌ICE FIRE，在港已有近40年歷史，繼早前推出「Goodbye Sale」後，近日正式宣布將於3月全線結業。雖然新一代未必熟悉ICE FIRE，但於8、90年代至千禧年代頭，ICE FIRE可謂盛極一時，為不少崇尚潮牌朋友們必到的勝地，而招牌的SCENE Logo T恤亦是一代潮物，就算貴價仍有價有市。

不過隨着潮流的更替和市場的變化，大勢已去的品牌當然不止ICE FIRE。有些就算逃過結業一劫，卻風光不再。《開罐 opener》齊集網民熱數的10間盛極一時的潮牌，讓大家一同想當年。

主打美國及日本潮流品牌的日資連鎖服裝品牌ICE FIRE，近日正式宣布將於3月全線結業。（資料圖片）

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