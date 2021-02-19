撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-02-19 16:14

有「亞馬遜2.0」（Amazon）之稱的韓國第一電子商務平台Coupang，日前在美國遞交IPO公開招股申請，預計將在紐約證劵交易所上市，是繼2014年阿里巴巴集團於美國上市後最大規模的外國公司。消息傳出後隨即吸引散戶注意，究竟這間被譽為韓版Amazon、甚至可挑戰Amazon的Coupang，有何特色與背景。

2010年成立的Coupang，由金範錫創立，起初以美國的Groupon為模型，以即日團購產品為主要銷售產品，後來轉以e-bay、亞馬遜為目標，轉型成為電子商務平台，並迅速擴展物流服務。去年，Coupang收入為120億美元，比前年的63億大幅增加90.4%，而虧損金額亦由前年的6.99億下降至4.75億。

Coupang總公司／news1圖片

不系業界人士都看好Coupang的前景，認為它的業務表現仍然有很大的上升空間。《Opener》為大家整理6件關於Coupang的事，只能說創辦人實在太有商業頭腦！

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