撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-19 16:02

日本女神石原里美去年10月宣布與圈外人閃婚，消息傳出後讓大家心碎一地，亦有傳媒開始翻出石原前緋聞男友，直播平台「SHOWROOM」創立人兼社長前田裕二的去向。最近這位石原前度男友亮相綜藝節目，分享自己傳奇身世和勵志經歷，原來他自小父母雙亡、寄人籬下，曾經窮到要街頭賣藝維生，可是他在小學時候收到一份來自鄰家大哥哥的禮物，改變了他的一生，由窮光蛋變成精英社長！

日本綜藝節目《幸せ!ボンビーガール》請到日本人氣直播平台的創辦人和社長前田裕二分享他的成長故事，今年33歲的他因為是「女神石原里美的前男友」而為人熟悉，大家都以為這位IT社長是「多金二世祖」，但原來他的身世令人非常意外。前田自小父母雙亡，與哥哥兩人相依為命，早已習慣在貧窮的環境下生活，需要在街頭賣藝，甚至吃零食當正餐。不過，小學的時候他收到了一份禮物，改變了他的一生，儘管每天要無間斷打工賺錢、長期只能睡3小時，他還是努力考進名牌大學，最後靠這份禮物逆轉人生，成為了成功人士！

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每個人成功的背後都一定會有段故事，就算是看似光鮮華麗的KOL也可能有不為人知的過去。日本有位Gal系人氣模特兒上節目分享自己整容前的悲慘童年往事，她在13歲那年父親因欠債纍纍而人間蒸發，留下巨額債務，但年紀輕輕的她卻因為做了一件事而在谷底重新站起來，最後竟然可以靠一己之力賺到1500萬日圓（約港幣109萬）整容，由家道中落的少女變成有錢KOL！

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同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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